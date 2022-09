La Stampa: “Il Toro ritrova Praet e saluta l’esubero Zaza”

"L'ultimo giorno di trattative, l'inizio delle nuove ambizioni" esordisce La Stampa nell'edizione odierna. Il Torino di Juric affronta la giornata con un occhio all'ultimo giorno di mercato e l'altro al mercato, arrivato alle battute finali. Il tecnico in conferenza ha parlato ancora della rosa, definendola incompleta. "Il Torino sta lavorando al rush finale per accontentare l'allenatore. Il tassello mancante sulla trequarti è Praet, prima però il Leicester, che ha aperto al ritorno del belga, deve trovare il sostituto. Si andrà al fotofinish, come in mediana dove la strada da seguire è meno sicura: Tameze, Duncan e Moutoussamy tra i candidati. Intanto, il club di Cairo si libera di un altro esubero dal valore di 1.7 milioni. Dopo Verdi finito a Verona, saluta Zaza: ha rescisso il contratto - con buonuscita - interrompendo dopo 4 anni, 102 presenze e 20 gol l’esperienza più lunga e meno felice della sua carriera. Izzo, intanto, è sempre più vicino al Monza". Nel frattempo Lukic va verso la permanenza, rispedita al mittente la proposta del Valencia di Gattuso per un prestito con diritto a 20 milioni.