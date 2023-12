La Stampa: “Il Toro si butta via”

la seria e che può guardare in faccia chiunque, ma calato il sipario in mano resta un Toro incompiuto - si legge - . Va così da un bel po’ e va così, soprattutto, negli ultimi due mesi, la finestra temporale che ci ha fatto vedere un gruppo dentro alle partite come raramente in passato ma che, alla fine, si ritrova al decimo posto e con la zona Europa di nuovo lassù.

A Firenze come a Bologna: se non è un’equazione, poco ci manca. A Bologna, i granata giocarono meglio dei ragazzi

lo è diventato corrida. Prendere un gol come quello a firma Ranieri è una piccola, profonda macchia perché, in casi così, servirebbe quel pizzico di cattiveria o attenzione in più che non puoi regalare a chi ti sta davanti se vuoi pensare in grande".