La Stampa: “Il Toro si coccola Gineitis”

Anche La Stampa dedica la pagina del Torino a Gineitis e i gol dalla panchina: "Bomber a orologeria. Il Toro si coccola Gineitis e vuole premiarlo per i 3 gol segnati. I bonus non scattano perché gioca poco, pronto l'aumento per blindarlo. I granata sono secondi nella classifica delle reti segnare in A da subentrati".