La Stampa: “Il Toro si prepara alla volata per l’ottavo posto: calendari ostici”

"Tra queste squadre c’è anche il Torino appeso alla speranza di acciuffare l’ottavo gradino della classifica che quest’anno può assumere un altro valore. Il pareggio beffa con il Monza gliel’ha comunque consegnato, ma lo deve condividere con altre quattro squadre. Mentre la sesta resiste due metri più indietro e può ancora rientrare. È una situazione sorprendente a quattro giornate dal termine, niente a che vedere con quella della scorsa edizione, con posizioni molto più sgranate e una terra di mezzo decisamente più ampia. A quota 46 stazionano Fiorentina, Udinese, Bologna, Torino e Monza, l’ordine di classifica attuale in base alla differenza reti (i granata sono a –3). Due gradini sotto c’è il Sassuolo". Così La Stampa sulla volata finale che aspetta il Toro in questo finale di campionato. Il calendario è complicato per tutti: "Il calendario non aiuta a