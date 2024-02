La Stampa: “Il Toro sul gong si assicura la stellina Kabic”

"Finisce con un giovane talento nella rete il mercato del Torino - si legge - . Che dopo aver puntellato la squadra, piazza un colpo in prospettiva. Il direttore sportivo Vagnati preleva dalla Stella Rossa Uros Kabic, un esterno offensivo classe 2004 di piede mancino, che però finora ha giocato prevalentemente a destra. I granata l’hanno acquistato in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni e lo consegneranno direttamente alla scuola dell’allenatore croato, famosa per trovare e lanciare giovani interessanti".