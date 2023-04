La Stampa: “Ilic e Ricci pronti insieme: Juric testa il futuro del Toro”

"Stanno bene e possono giocare insieme: stavolta fino alla fine del campionato" scrive La Stampa nell'edizione odierna, sottolineando il recupero di Ricci e Ilic. "Il presidente Cairo ha speso oltre 26 milioni per costruire la mediana del futuro e adesso quel momento, dopo mille contrattempi, èarrivato". Ora mancano sette partite con cui Juric potrà testare il futuro del Torino, considerando che Ricci e Ilic hanno giocato finora appena 38' insieme. "Ieri nell’allenamento al Filadelfia davanti a 2 mila tifosi il tecnico croato non ha esitato a provarli uno accanto all’altro. Non vede l’ora di dargli continuità e farli crescere. All’andata in campo c’erano Lukic e Linetty: il segno del cambiamento".