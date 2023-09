La Stampa: “Ilic ritrovato, si prepara a tornare titolare”

"Ilic ricaricato dalla Serbia si ricandida a guidare il Toro", scrive così La Stampa sul centrocampista serbo, criticato da Juric prima del Genoa, ha disputato 90' con la sua nazionale. "90' minuti di buoni propositi, quelli giocati nella seconda sfida contro la Lituania battuta per 3-1. E' restato in campo dall'inizio alla fine e, almeno in nazionale, è quasi una novità. Ilic non è stato decisivo, ma ha dimostrato progressi di condizione giocando una partita ordinata. Un messaggio anche per Juric questo, che ultimamente non aveva nascosto la delusione nei suoi confronti."