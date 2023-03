La Stampa: “Ilic si ferma ancora, il Toro rimane senza il pezzo pregiato”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa quest'oggi si può trovare un'analisi su Ivan Ilic. Il centrocampista serbo è arrivato a gennaio al Toro dal Verona e sarebbe dovuto essere il valore aggiunto per la squadra di Juric ma finora è stato rallentato da problemi fisici. L'ultimo stop per il mediano classe 2001 è arrivato nella giornata di ieri con l'annuncio della società che informa di un nuovo trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Juric a gennaio aveva chiesto di attendere a giudicare Ilic in quanto mancava della miglior forma fisica e questo infortunio non fa altro che rallentare ancora i suoi progressi. Il centrocampista serbo sarà così costretto a saltare la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, match in programma lunedì sera e rimane in dubbio anche per la partita successiva che sarà sabato 8 in casa contro la Roma.