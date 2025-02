La Stampa: “Ilic, tentativo di cessione fallito. Tocca a Vanoli riaccenderlo”

L'edizione odierna de La Stampa tra le varie notizie trattate riguardanti il Torino ha posto il focus su Ivan Ilic. A seguire le parole del quotidiano: "Tutto fatto, anzi no. E così Ivan Ilic resta al Torino. Se il calciomercato è spesso imprevedibile, al centrocampista serbo ha riservato un destino che sfiora il grottesco: per due volte venduto a parole e per due volte tornato indietro come un pacco postale".