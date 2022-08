La Stampa: “Ilkhan, un vero e proprio fenomeno social”

L'edizione odierna del quotidiano torinese riflette sul boom social causato dall'arrivo di Ilkhan: "L’arrivo di Emirhan Ilkhan una reazione l’ha già provocata: ha fatto impazzire i canali social del Torino che hanno registrato numeri senza precedenti. Infatti, il profilo Twitter in inglese del club di Cairo ieri è stato preso d’assalto quando è stato dato l’annuncio del trasferimento del classe 2004, acquistato dopo un tira e molla tra il giocatore e il Besiktas, che ha cercato in tutti i modi di convincerlo a cambiare idea pareggiando anche l’offerta granata. Il primo messaggio del Torino, quello dell’ufficialità, ha avuto 2 milioni di visualizzazioni e 100 mila interazioni, i dati più eclatanti; ma anche 36 mila visite al profilo della società e 25 mila “mi piace”. E poi ha generato un dibattuto infinito alimentato da un migliaio di messaggi, in stragrande maggioranza di tifosi turchi, sull’opportunità di cedere a quelle cifre - 4.5 milioni - un giocatore che alla fine del campionato sarebbe potuto valerne molte di più". La Stampa, poi, cita le parole di Vlasic e Miranchuk appena arrivati in granata: "Volevo la Serie A e ho trovato un club emozionante con un