La Stampa: “Infortunato per il Toro, ma il Paraguay convoca Sanabria”

Il quotidiano La Stampa oggi riporta la notizia della convocazione in Nazionale di Antonio Sanabria, attaccante del Torino. Il numero 9 granata è stato chiamato dal suo Paraguay sebbene nelle ultime due partite del Toro sia stato fuori dai convocati per un problema fisico. Questa notizia non può certamente fare piacere a Paolo Vanoli e a tutto l'ambiente granata perché sarebbe stato meglio che il centravanti ex Genoa restasse al Filadelfia per recuperare al meglio dal suo infortunio e tornare presto a disposizione dell'allenatore per le ultime partite della stagione. Tuttavia, Sanabria volerà in Paraguay facendosi così anche carico di un viaggio per nulla poco dispendioso in termini di fatiche e fusi orari differenti da quello italiano.