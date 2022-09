La Stampa: “Inter a rischio crisi, Toro per rompere il tabù delle grandi”

Inter-Torino mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti opposti. Da una parte i nerazzurri, reduci da due sconfitte consecutive e vogliosi di rivalsa, dall'altra i granata, che vogliono sfruttare il buon momento di forma per strappare punti ad una big. Questa la descrizione della gara de La Stampa: "L’Inter è in crisi, per ora accennata, ma a rischio avvitamento su se stessa se, tra poche ore, dovesse arrivare un altro passo falso dopo i ko con Lazio e Milan e quello in Champions con il Bayern Monaco: la proprietà nerazzurra ha poca voglia di stravolgere il proprio progetto ribaltando la panchina, ma una riflessione profonda, nel caso, verrebbe fatta. Il Toro di crisi ha solo il ricordo e arriva a Milano coltivando un sogno: vincere romperebbe un tabù (Juric brinderebbe al primo successo con una grande) e, vincere, traghetterebbe Vlasic e compagnia su un terreno toccato solo una volta in ventotto anni perché, a 13 punti dopo sei partite, i granata si sono arrampicati soltanto nella stagione 2015/16 da quando esiste l’era del salto triplo a vittoria".