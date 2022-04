La Stampa: “Izzo si è ripreso il Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo sette mesi Armando Izzo si è ripreso il Torino. "Mi sono fatto trovare pronto e adesso penso solo a dare il massimo nelle ultime otto partite" ha detto il difensore nel postpartita di Salernitana-Torino. E' stato un inizio di stagione difficile per l'ex Genoa: "Non è stato bello, così mi sono messo sotto impegnandomi al massimo, volevo dimostrare all’allenatore che si stava sbagliando". Ora, grazie all'infortunio di Koffi Djidji, Izzo è stato chiamato in causa e ha risposto presente: "Juric resta un grande allenatore e un’ottima persona anche se non mi ha fatto giocare per tanto tempo, sono contento di lui".