La Stampa: “Juric a Spalato, Cairo in silenzio. La Crisi Toro è congelata”

La Stampa fa oggi il punto sulle tensioni Cairo-Juric che sono emerse negli ultimi giorni. Il tecnico croato è volato a Spalato in attesa di novità dal mercato, mentre il Presidente sta lavorando insieme a Vagnati per rinforzare la rosa granata e per cercare di accontentare il proprio allenatore. Si legge: "A Spalato è atterrato un allenatore inquieto, da Firenze è tornato un presidente convinto di centrare almeno due colpi nelle prossime 48 ore e, così, di venire incontro alle richieste del suo tecnico: a mercato chiuso si aprirà un’altra partita. Juric lancia grida di «...disperazione», ma non si dimette, Cairo tace e non si spinge oltre sebbene i toni delle riflessioni dell’ex architetto del Verona abbiano scritto una pagina tra le più inedite nella recente storia granata. Se la strategia di Juric è quella di tirare la corda perché il Toro la spezzi con l'esonero, non avrà seguito. Se gli strali del tecnico sono funzionali per i botti di fine mercato, qualcosa accadrà: di sicuro non si sentiva il bisogno di un innalzamento della tensione in un ambiente già in fibrillazione da tempo. Juric ha smascherato Cairo e Cairo uscirà dall’angolo mettendo il tecnico da 2 milioni di euro spalle al muro: questa è la squadra, da valorizzare nei suoi elementi più spenti e da ricostruire in una prospettiva triennale".