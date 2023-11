La Stampa: “Juric allenta la tensione con i tifosi”

Nella giornata di ieri Ivan Juric ha avuto un colloquio con alcuni rappresentanti della curva Maratona in cui ha chiarito il suo atteggiamento avuto al termine del match con il Sassuolo: “‘Non ce l’avevo con voi’. In attesa della spiegazione ufficiale, che sarà questa sera in conferenza stampa insolitamente in onda all’antivigilia di una partita - il Toro gioca sabato sera a Monza -, la sua versione Ivan Juric l’ha già anticipata ai rappresentanti della Maratona. Sono stati una decina quelli che ieri dopo l’allenamento della squadra hanno suonato al campanello del Filadelfia per chiedere spiegazioni. Volevano un faccia a faccia con l’allenatore e l’allenatore non si è tirato indietro” scrive il quotidiano tra le sue pagine.