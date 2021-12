La Stampa: “Juric cerca a San Siro il colpo ad effetto”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

"Vogliamo stupire, anzi: siamo pronti a fare una grande partita per chiudere il lungo ciclo di gare come meglio non potremmo. Fare risultato davanti alla più forte squadra del campionato ci darebbe un’ulteriore spinta per il girone di ritorno" ha detto Juric nella conferenza stampa di vigilia di Iter-Torino, match che andrà in scena oggi alle 18.30 a San Siro. L’Inter non avrà il peso specifico di Barella in mezzo al campo e punterà sulla coppia Dzeko-Lautaro in attacco. Il Toro vivrà l’ennesimo giro di valzer tra i suoi potenziali trequartisti, con Praet convocato, ma in panchina e il ballottaggio Linetty-Brekalo per il posto accanto a Pjaca. "Prima contro decima: il duello va oltre la classifica perché in gioco c’è il desiderio nerazzurro di non fermarsi e la voglia granata di dare una sterzata al progetto" scrive infine il quotidiano.