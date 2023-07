La Stampa: “Juric cerca l’esterno giusto: Carlos Augusto è il profilo perfetto”

"Ivan Juric ha deciso di seguire il casting per l’esterno di centrocampo - scrive La Stampa nell'edizione odierna - La ricerca del profilo perfetto, in una zona del campo dove deve regnare la perfezione, per il tecnico croato è una missione". Il nome più valutato nelle ultime settimane è stato quello di Josh Doig del Verona, che "sembrava aver scalato la classifica di gradimento, poi la frenata". Tempo di valutazioni allora per il Torino: "Sull’agenda granata è finito qualche nome da oltreconfine, c’è il volto di Pasquale Mazzocchi e, sotto traccia, c’è quello che viene considerato il profilo giusto: Carlos Augusto, brasiliano del Monza, 24 anni e, soprattutto, pronto a cambiare aria per sua stessa volontà". Conclude il quotidiano, ricordando che il brasiliano piace però anche a Juventus e Inter: "Carlos Augusto gioca e segna: è mancino naturale, ma fa poco differenza per come sa usare il destro, ha realizzato ben sei reti e si è regalato la bellezza di cinque assist, particolare non sfuggito al radar di Juric".