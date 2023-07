La Stampa: “Juric chiede subito Doig. Si tratta con il Verona”

"Per Doig e Tameze, la società del presidente Setti chiede solo soldi e ne chiede troppi per il patron Cairo: non meno di 12 è la valutazione fatta dai gialloblù. Per Doig e Tameze, il Toro è disposto a sacrificare Verdi - già a Verona lo scorso campionato -, ma anche Vojvoda e Seck pur di abbassare la richiesta economica dei veneti. Parte interessata ai supplementari della sfida Setti-Cairo è il tecnico croato Juric che ha chiesto con la consueta schiettezza prima Doig, poi Tameze: se per il secondo può aspettare, per il “pendolino” di Edimburgo no". Così La Stampa sul mercato dei granata. E ancora: "Il tempo per chiudere la contesa si sta assottigliando, anzi sta per scadere, così nelle ultime ore, sul tavolo è finita una piccola, ma profonda variazione al programma originale: proprio sotto la spinta di Juric - Doig subito il suo messaggio -, il Toro potrebbe chiudere al più presto la trattativa solo per quanto riguarda il destino dell’esterno mancino scozzese e rimandare quella per il centrocampista che ha già conosciuto il metodo dell’allenatore croato due anni fa a Verona".