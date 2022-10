La Stampa: “Juric contro l’Empoli pensa a lanciare Schuurs dal primo”

Juric lo ha già detto, secondo lui Perr Schuurs ha ancora grandi margini di miglioramento. Contro l'Empoli potrebbe avere una chance dal primo minuto per dimostrare al tecnico granata le sue qualità, come riportato nell'edizione odierna de La Stampa: "«Schuurs ha messo in mostra qualità interessanti, ma deve ancora migliorare molto sotto altri punti di vista», le parole di Juric che ha già imparato ad apprezzare la fisicità e il tempismo di interventi del nuovo innesto, ma finora ha avuto bisogno di più tempo, comprensibile, per insegnargli a leggere le partite e i movimenti di un gruppo che fa dell’organizzazione di gioco la sua prerogativa. [...] L’allenatore sta provando nuove soluzioni in difesa e il classe ’99 dopo una panchina finora ha sempre trovato il posto: è successo con Cremonese, Lecce e Sassuolo. Domenica all’ora di pranzo arriva l’Empoli. E il momento di Schuurs."