La Stampa: “Juric è il miglior amuleto verso il derby: sa come frenare i rivali”

Non può che essere il derby l'argomento più caldo sulle pagine della Stampa. E a 2 giorni dalla gara spuntano fuori le prime statistiche che riguardano Ivan Juric, il quale, contro la Juventus ha una media punti importante ed in generale contro La Vecchia Signora si è sempre comportato bene. Si legge: "La Juve è la big contro cui ha portato a casa più punti (1,13 di media a partita) e la quinta più “amica” del campionato dopo Spezia (2), Cagliari (1,70), Fiorentina (1,29) e Genoa (1,25). E’ un risultato ancora più sorprendente se tarato con la forza delle squadre allenate. Il biglietto da visita, Juric l’ha presentato cinque anni fa agli albori della sua avventura da allenatore, stampando in faccia ad una Juventus reduce dal bel successo in Champions a Siviglia 3 gol in meno di 30’ con il suo Genoa. E’ stata la vittoria più larga, ma non l’unica per Juric nelle 8 volte in cui ha affrontato la Juventus. Quattro anni dopo, su un’altra panchina si ripete contro il gruppo guidato da Sarri e trascinato da Ronaldo: al gol del fenomeno portoghese, risponde il Verona nel finale con le reti di Borini e il rigore di Pazzini".