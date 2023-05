La Stampa: “Juric ed il ricordo di Verona: al Toro gli esterni non portano reti”

Juric ritorna al Bentegodi due anni dopo l'addio all'Hellas Verona ed è inevitabile il confronto tra le due gestioni. In quella al Torino c'è una lacuna che è particolarmente lampante, ovvero quella legata agli esterni di centrocampo. Queste le parole de La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, a tal proposito: "A Verona, Faraoni più Lazovic più Dimarco gli garantirono venti reti in tre partendo da esterni di centrocampo, mentre Singo più Aina più Vojvoda più Ansaldi più Rodriguez e Lazaro gli hanno offerto, e continuano a farlo gli interpreti ancora in rosa, solo sei gol in un biennio ormai arrivato agli sgoccioli. A Verona arrivavano giocate, ritmo, idee e gol. Al Torino va in modo diverso perché i gol non arrivano e arrivano pochi spunti perché la superiorità numerica si trasformi in un grimaldello quando la gara si mette in salita".