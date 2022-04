La Stampa: “Juric ha già messo dei mattoni per costruire il Toro del futuro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Una stagione da terminare e un futuro che sta già prendendo forma. Juric è concentrato sia sulle partite che restano da giocare sia sul costruire il Toro che verrà, come si può leggere sull'edizione odierna de La Stampa: "Età media bassa e svolta generazionale già partita: il punto di equilibrio è segnato e ha trovato la sua plastica manifestazione sul campo della Lazio quando, nei minuti prima del sipario, il Toro non toccava i 23 anni distribuendo l’età tra i protagonisti in campo. Juric cerca profili da valorizzare e, intanto, si è convinto di poterlo già fare con chi fa già parte dell’avventura: da Zima a Buongiorno, da Ricci a Brekalo a Pellegri senza dimenticare ragazzi come Lukic o Madragora, esperti, ma ancora giovani".