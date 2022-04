La Stampa: “Juric ha in testa il nuovo Toro. I casi di Praet, Brekalo e Pjaca”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina il quotidiano La Stampa si focalizza sulle possibili mosse del Torino in vista del prossimo anno. Il tecnico granata Ivan Juric dopo la partita contro il Milan ha tracciato la linea per il futuro granata spiegando come si giochi a calcio al giorno d'oggi nel resto d'Europa. Da questo punto di vista sarà molto importante recuperare uno dei giocatori con più qualità nella rosa granata. Si tratta di Dennis Praet che è fermo ai box alle prese con un infortunio al quinto metatarso del piede destro. Il belga è arrivato dal Leicester in prestito ma non si esclude che il club inglese accetti di prolungare il prestito per un'altra stagione. Poi ci sono i casi di altri due trequartisti come Josip Brekalo e Marko Pjaca che vengono analizzati dal quotidiano piemontese. Il primo è quasi certo del riscatto, con il Toro che pagherà 11 milioni di euro al Wolfsburg mentre il secondo dovrebbe tornare alla Juventus senza che i granata esercitino il riscatto del cartellino a causa di troppi infortuni.