La Stampa: “Juric, il rammarico è il centrocampo”

L'edizione odierna de La Stampa si concentra sul centrocampo del Torino. Il quotidiano afferma che nonostante i grandi investimenti il settore non sta rendendo come sperato. "Due anni fa il Torino ha cominciato il rinnovamento con l’inserimento del classe 2001 Ricci, uno dei giovani più promettenti, pagato 10 milioni. E l’anno scorso, dopo aver ceduto Lukic al Fulham, gli ha aggiunto Ilic, cioè un altro giovanissimo arrivato dal Verona per oltre 16 milioni di euro dopo una battaglia di mercato vinta sull’Olympique Marsiglia. I grandi sorrisi, però, sono finiti praticamente lì, visto che la coppia champagne non ha fatto tante bollicine."