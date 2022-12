La Stampa: “Juric in Spagna ritroverà i serbi”

L'eliminazione della Serbia dal Mondiale in Qatar riconsegnerà presto a Ivan Juric i calciatori partiti in nazionale, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "Volevano una vetrina Mondiale, non gli resta che il Torino. Juric pianifica i primi rientri dopo la precoce eliminazione della Serbia che gli restituirà il gruppetto più nutrito di calciatori partito per la rassegna in Qatar. Dove Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic cercavano la legittimazione dei loro sogni, invece saranno costretti a guardare in televisione il resto della competizione e i compagni che ce l’hanno fatta a superare il primo sbarramento. [...] Appuntamento in Spagna. Vanja, Lukic e Radonjic ieri sono atterrati a Belgrado con la nazionale, ma impiegheranno qualche giorno in più per tornare a tutti gli effetti nei ranghi granata".