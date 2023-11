La Stampa: “Juric senza pace”

L'edizione odierna de La Stampa parla dell'ultima partita del Torino che ha vinto per 2 a 1 contro il Sassuolo. Nella notte più convincente dei granata fino ad ora non si può non notare il gestaccio di Juric catturato dalle telecamere. Ne parla anche il quotidiano, a seguire le parole: "Il doppio dito medio mostrato dalla balaustra della tribuna non può fare onore ad un professionista di un mondo che ha gli occhi addosso per ogni sua curva: la ribellione va bene, ma serve ribellarsi con eleganza, argomenti e, soprattutto, moderazione nei toni e nei gesti. Juric non lo ha fatto perché è fatto così, verrebbe da dire..."