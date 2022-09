La Stampa: “Juric sfida l’Inter per vincere anche il tabù delle grandi”

Il quotidiano La Stampa, in vista del match di domani contro l'Inter, riporta un dato relativo al Torino di Juric che non è mai riuscito a vincere contro le grandi del campionato. I granata, infatti, da quando è arrivato l'allenatore croato nel 2021 dal Verona hanno ottenuto solo pareggi o sconfitte contro le sette squadre più accreditate del campionato. Il quotidiano piemontese prende in esame come "grandi" Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Atalanta e Napoli. Nelle sedici partite giocate contro queste formazioni sono arrivati solamente 7 punti frutto di 7 pareggi e non si è ancora riusciti a strappare l'intera posta in palio. Il prossimo tentativo sarà a San Siro contro un Inter che ha vissuto un'ultima settimana complicata perdendo contro Milan e Bayern Monaco.