La Stampa: “Juric si affida al Toro dei giovani”

E' un Torino che strizza l'occhio ai giovani quello di Ivan Juric, che oggi contro lo Spezia ha l'occasione di schierare una formazione con l'età media più bassa del campionato. Sinora il record risale al derby d'andata quando la media fu di 23,6 anni. Così La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano a tal proposito: "C'è gioventù che scalpita, un mix di belle speranze che si è fusa insieme tra chi c’era già come Singo e Buongiorno, chi è arrivato in estate (Zima) e chi nell’ultima finestra di mercato. Ricci, 20 anni, ormai non è più una novità e raggiungerà la quarta presenza consecutiva da titolare. Pellegri, 21, rilanciato dal gol alla Lazio sogna invece l’esordio. Se fossero schierati tutti dall’inizio scenderebbe in campo il Toro più fresco del campionato, con una media - escluso il portiere - di 22,9 anni".