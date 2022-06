La Stampa: “Juric sogna Dimarco e Mazzocchi insieme a Singo e Vojvoda”

"C'è un Torino che procede spedito verso il primo appuntamento per trasformare la sua voglia in corse a perdifiato sulle fasce. È quello dei terzini" scrive La Stampa nell'edizione odierna, pensando al ritiro prestagionale. Juric avrà a disposizione tre elementi su quattro dal prossimo 4 luglio. I granata ripartiranno da Singo, "che nel frattempo si è rimesso a nuovo anticipando l’operazione per risolvere la pubalgia. È atteso dalla stagione dell’esplosione definitiva". L'altra certezza è Vojvoda, esploso nella seconda parte di stagione e ora in cerca di riconferme. A inizio stagione sarà arruolato, salvo sorprese, anche Ola Aina, che "Juric tiene in considerazione e ha intenzione di esaminare nel precampionato prima di prendere una decisione definiva" che riguardi il futuro del nigeriano. E nel frattempo prosegue la ricerca per il quarto elemento: "Juric sogna l’ex pupillo Dimarco che però sarà molto difficile strappare all’Inter, intanto uno dei nomi finito nella rete granata è Pasquale Mazzocchi, 26 enne esterno destro della Salernitana".