La Stampa: “Juric trasforma Schuurs in un intoccabile”

La Stampa quest'oggi celebra la prestazione della difesa del Torino nella partita di mercoledì sera a Lens. I granata sono riusciti a tenere la porta inviolata contro una squadra di qualità e che l'anno prossimo disputerà la Champions League dopo essere arrivata seconda nell'ultima Ligue 1. Grande merito di questa bella prova difensiva va dato a Perr Schuurs. Il centrale olandese assieme a Rodriguez e Buongiorno rappresenta un punto fermo della squadra di Juric. Si tratta di un terzetto affiatato e che dovrà fare le fortune dei granata nella prossima stagione. Schuurs in particolare rappresenta un gioiello per il Toro e infatti, come riporta il quotidiano piemontese, è nella lista obiettivi di Liverpool e Crystal Palace. La richiesta di Cairo pari a 40 milioni di euro ha finora chiuso ad ogni possibile inizio di trattativa.