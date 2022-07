La Stampa: “Kumbulla, Ilic e Barrow: tre nomi che farebbero felice Juric”

Il Torino ha bisogno di altri acquisti, e Ivan Juric ha in mente tre colpi che nella sua visione sarebbero perfetti per lo schema di gioco, come si può leggere nell'edizione odierna de La Stampa: "C’è un giocatore che ha fatto innamorare il tecnico croato Ivan Juric. E ci sono due obiettivi di mercato, per l’allenatore granata, che, se raggiunti, offrirebbero l’assist per alzare l’asticella delle ambizioni. L’innamoramento non è di queste ore, ma, in queste ore, è tornato di moda: quando si parla di saper mettere in scena la migliore delle regie d’attacco, a Juric viene in mente il nome di Ivan Ilic. [...] Se il ventenne serbo è un desiderio, per il post Bremer si rifà sotto l’idea Kumbulla. A Juric le soluzioni uscite come possibili sostituti del miglior centrale dell’anno scorso finito alla Juve non piacciono particolarmente, Kumbulla sì. [...] Ilic più Kumbulla ed uno tra Barrow ed Orsolini: strada in salita, ma strada che, per Juric, chiuderebbe il cerchio in attesa di ulteriori, eventuali, arrivi a mercato in fase calante. Barrow vede la porta, ma, per il Bologna, vale come Ilic: 15 milioni, non uno in meno. La pista Orsolini è più praticabile ed i sondaggi per l’esterno rossoblù più approfonditi".