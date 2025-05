La Stampa: “La Maratona prepara una nuova protesta organizzata”

L'edizione odierna del quotidiano torinese La Stampa dedica un approfondimento alla situazione dei granata, che non vincono ormai da tempo e nelle ultime giornate, oltre a pochi punti, hanno collezionato anche pessime prestazioni. In particolare, il quotidiano pone l'accento sui risvolti a livello di tifoseria che queste prestazioni avranno: "Domenica sera l’ennesimo deludente campionato si chiuderà contro la Roma, in lotta con la Juve per la qualificazione Champions, e sui social corre forte il tam tam di lasciare vuoto lo stadio Grande Torino per protesta. La curva prenderà in questi giorni una decisione e cresce l’ipotesi di una contestazione simile a quella del 24 novembre con sciopero del tifo per un tempo e tifosi davanti alla tribuna". Il campionato è stato una delusione, vista la partenza e le aspettative che c'erano ad agosto. Tuttavia, sono soltanto emerse lacune che già erano prevedibili. Per fortuna dei granata, il calciomercato è alle porte: sarà l'occasione per fare movimenti ragionati in uscita e acquistare giocatori funzionali in entrata, in modo tale da migliorare il tasso tecnico della rosa per raggiungere quello che è l'obiettivo da troppo tempo non raggiunto: l'Europa.