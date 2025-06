La Stampa: “La Partita delle Leggende granata per il Museo del Toro”

Il quotidiano La Stampa riporta oggi della Partita delle Leggende granata che si è svolta al Filadelfia con l'obiettivo di una raccolta fondi che possa consentire il trasloco del Museo del Toro in questo stadio simbolo della storia di questa squadra. Erano presenti circa 1500 tifosi di fede granata a questa gara amichevole alla quale hanno partecipato sia ex calciatori del Torino come Asta, Mezzano, Semioli, Scienza, Benny Caroni, Renato Zaccarelli e Pasquale Bruno anche se questi ultimi due non ha giocato ma ci hanno tenuto ad essere presenti.