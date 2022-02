La Stampa: “La questione Belotti, tra il ritorno in campo e il mancato rinnovo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il ritorno in campo di Belotti si avvicina sempre di più. Dopo essere tornato ad allenarsi con i compagni, il Gallo mette nel mirino il derby contro la Juve del 18 febbraio, come si può leggere sulle pagine di oggi de La Stampa: "Poco più di settanta giorni e Andrea Belotti riprende confidenza con il campo e i compagni. È accaduto, ieri, al Filadelfia, un primo passo che segna il recupero del capitano granata e la sua candidatura a una parentesi di gara dentro al derby in agenda tra dieci giorni allo Stadium. Belotti cerca una via d’uscita a una stagione che lo ha visto giocare solo nove partite ed entrare in infermeria per due lunghe degenza: la prima la sera del 28 agosto, la seconda il 28 novembre quando, all’Olimpico di Roma, si fermò dopo uno scatto nei minuti finali. Il Gallo ha scelto di cominciare la sua settima stagione a Torino senza rinnovare il contratto in scadenza e, di fatto, annunciando al mondo la sua volontà di traslocare a giugno".