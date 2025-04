La Stampa: “La rivolta dei tifosi contro Cairo per il 4 maggio a Superga”

Il quotidiano La Stampa oggi propone un articolo sulla protesta dei tifosi del Toro del gruppo "Resistenti granata 1906" che ha scritto al presidente granata Urbano Cairo in segno di contestazione. Al numero uno del Torino viene chiesto che non partecipi alla commemorazione dei caduti del Grande Torino che come ogni anno si terrà il 4 maggio a Superga. Come riporta il quotidiano piemontese, è previsto un blocco di auto per impedire a Cairo di raggiungere la basilica di Superga: a tre settimane dal giorno dell'anno più toccante per un sostenitore del Toro sono previste quindi anche delle possibili turbolenze, come si apprende da questa lettere inviata dal gruppo di tifosi alla sede del club in via Viotti.