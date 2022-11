La Stampa: “Lazaro ha perso i rasta, ma ha conquistato il Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Tra le sorprese più gradite di questa prima di stagione granata c'è sicuramente l'impatto di Valentino Lazaro, pedina sempre più importante per Juric come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "A Torino uno che di nome fa Valentino è difficile che passi inosservato. Poi se, oltre al biglietto da visita, ci mette anche impegno, giocate e tocchi raffinati, ecco Lazaro. L’ultima sorpresa del campionato granata, l’ennesimo giocatore ricondizionato dall’officina di Juric. A Roma è stato decisivo con la fiammata che ha aperto la strada al gol di Linetty, ma da un po’ di tempo è salito di forma: contro il Milan aveva fatto il passaggio vincente per Djidji".