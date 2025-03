La Stampa: “Lazaro, il compleanno più sereno dall’arrivo in Italia”

Le notizie riguardanti il mondo granata nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari temi trattati ha posto il focus su Valentino Lazaro. A seguire le parole del quotidiano: "Voluto e scaricato da Conte, rilanciato da Vanoli che è riuscito a capirlo meglio di tutti. Non si smette mai di imparare e l'ha capito bene Valentino Lazaro, che oggi festeggia 29 anni. È il compleanno più sereno da quando è in Italia, vissuto da protagonista ritrovato dopo aver buttato via tempo prezioso a cercare di percorrere una strada imboccata nel 2019 con la chiamata dell'Inter...".