La Stampa: “Lazio su Ricci, il Napoli pensa a Schuurs”

Il Napoli sta pensando a Perr Schuurs. Il club partenopeo è alla ricerca di un sostituto di Kim e - secondo quanto riportato dal quotidiano - Rudi Garcia avrebbe fatto sapere a De Laurentiis di volere uno tra Scalvini e Schurrs. Intanto la Lazio mette gli occhi su Samuele Ricci: a Maurizio Sarri il centrocampista del Torino piace molto e lo vorrebbe portare a Roma. "Ricci non si tocca, replica il Toro. E non si tocca per mille motivi, primo fra tutti la centralità del 21enne ex Empoli nel progetto a firma Ivan Juric" si legge sul quotidiano.