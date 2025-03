La Stampa: “Lazio-Torino, la sfida di Casadei”

Lazio-Torino sarà la gara di Cesare Casadei. Il centrocampista italiano è stato a lungo oggetto di contesa da parte dei granata e dei romani. Un braccio di ferro che si è protratto fino alla fine della sessione invernale di fatto, con l'ex Chelsea che ha sposato la causa di Paolo Vanoli. "Dall’inseguimento fallito in inverno, alla prima contro. Non è stata una settimana come tutte le altre per Cesare Casadei e non sarà una partita come tutte le altre quella che lo aspetta domani sera alla ripresa del campionato del Torino. Prima ha vissuto l’emozione di vivere la Nazionale e ora sfiderà a Roma la Lazio, il club che ha dato vita ad un lungo duello di mercato con i granata per arrivare a strapparlo al Chelsea".