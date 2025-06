La Stampa: “L’ennesima rivoluzione di Cairo”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus su Baroni, nuovo allenatore granata voluto da Urbano Cairo: "La firma arrivata a Milano mentre Ricci e Milinkovic-Savic sono ai saluti. Striscione pro Vanoli. L'ennesima rivoluzione di Cairo, a Baroni un Toro che già smobilita. Ingaggio da 1,5 milioni netti a stagione. Oggi sarà al Filadelfia per iniziare il lavoro. 22 i cambi di panchina effettuati da Cairo in 20 anni di presidenza. 18 le squadre allenate da Baroni tra giovanili Serie C, Serie B e A".