La Stampa: “L’Europa non vale il rinnovo. Il messaggio di Cairo a Juric”

"Perché il presidente Cairo è sceso in campo usando toni inusuali e puntando dritto al cuore del problema? Perché concedere carta bianca a chi deve scegliere giocatori e moduli non significa capovolgere i ruoli all’interno di un club: Juric non detta le condizioni e, proprio per questo, centrare il pass per le prossime coppe europee non significa il prolungamento automatico dell’attuale accordo in scadenza a giugno" scrive il quotidiano. "Del rinnovo adesso non mi interessa più un c..., io l’ho voluto io l’ho difeso e io lo pago, c’è vita anche senza Juric" queste sono state alcune delle dichiarazione rilasciate da Cairo al termine della sfida vinta con il Lecce. Intanto oggi i granata si alleneranno a porte aperte: appuntamento alle 14.45 al Fila.