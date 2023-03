La Stampa: “L’Olanda snobba Schuurs, ma nelle casse del Toro c’è un tesoretto”

Nonostante un impatto più che positivo con la Serie A in maglia granata, Perr Schuurs è rimasto ancora una volta fuori dalle convocazioni dell'Olanda, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "Juric lo rincuora e i tifosi lo amano, ma Koeman continua a snobbarlo. È un periodo un po’ così per Perr Schuurs, l’olandese volante del Torino che in pochi mesi ha messo in mostra l’anteprima del calciatore che potrà diventare e, intanto, tra pochi mesi diventerà uno dei difensori più ambiti del calciomercato. [...] Prima gli è passato sopra il treno Osimhen stampandogli in faccia due elevazioni gol delle sue: non semplicissimo farlo, essendo l’ex dell’Ajax alto 1,91 metri. Poi gli sono passate ben distanti le attenzioni del commissario tecnico della sua nazionale, che non lo ha inserito nelle pre-convocazioni e così non l’ha potuto chiamare quando probabilmente ne avrebbe avuto bisogno, dopo un’infezione virale che ha messo fuori uso 5 calciatori alla vigilia della sfida con la Francia, tra cui l’ex bianconero de Ligt".