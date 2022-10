La Stampa: “Lukic, il derby è l’occasione per ricucire lo strappo”

Mancano sempre meno giorni al derby della Mole nel quale si sfidano Torino e Juventus. Nell'avvicinamento a questo importante match, il quotidiano La Stampa analizza la situazione relativa a Sasa Lukic. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per il numero 10 granata che ha scelto di non partire con la squadra per Monza all'alba dell'esordio in campionato. Da lì lo strappo con Juric e la società prima della riappacificazione che però non è bastata per fargli trovare subito un posto in squadra. Il serbo ha dovuto lavorare sodo per riguadagnare la fiducia di Juric e nel match di domenica scorsa contro l'Empoli è arrivato anche il primo gol in Serie A. Lukic sabato prossimo avrà l'occasione per ricucire del tutto lo strappo di inizio stagione dato che si gioca il derby contro la Juventus. Si tratta della partita più importante per i tifosi e Sasa ha già dimostrato di saper fare gol contro i bianconeri.