La Stampa: “Mandragora, è braccio di ferro tra Toro e Juve”

"E' scaduto l’obbligo di acquisto e tra pochi giorni farà la stessa fine anche il diritto di riscatto. I nodi, come si dice, stanno tutti venendo al pettine" scrive La Stampa nell'edizione odierna parlando della situazione di Rolando Mandragora. Al giocatore di proprietà della Juventus piace il progetto del Torino, di cui è stato capitano in assenza di Andrea Belotti. Il Toro anche vorrebbe tenerlo, ma cerca di contrattare sul prezzo del cartellino: "Il riscatto legato alle condizioni di partenza costava 9 milioni, adesso la possibilità di acquistare il giocatore ne vale 14. Le parti hanno incontri continui nel tentativo di negoziare un nuovo accordo, ma per ora l’obiettivo del Toro di tirare al massimo ribasso la trattativa non è andata a buon fine: l’offerta non ha superato gli 8 milioni" spiega il quotidiano. La data ultima per il braccio di ferro è il 17 giugno, poi terminerà l'esclusiva granata e altre contendenti potranno cercare di strappare Mandragora alla Juventus.