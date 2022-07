La Stampa: “Mandragora se ne va. Praet e Joao Pedro sono le priorità Toro”

La Fiorentina ha ottenuto il fatidico sì da parte di Rolando Mandragora e il centrocampista - che ha giocato la scorsa stagione in prestito al Torino dalla Juventus - si aggregherà alla squadra di Italiano che la prossima stagione giocherà la Conference League. Non solo Mandragora, la viola sta trattando anche Dennis Praet: "nelle ultime ore è uscita allo scoperto perché il direttore sportivo viola Pradè conosce alla perfezione il belga avendolo avuto alle dipendenze alla Sampdoria e perché Praet, nell’anno di lavoro a Torino, si è riconquistato la fiducia del suo ambiente dopo il poco, o niente, fatto vedere a Leicester" scrive il quotidiano. Il Toro inoltre non molla Joao Pedro: "L’attaccante finito in serie B con il Cagliari piace a Cairo, a Juric, al ds Vagnati. Il problema, oggi, è la valutazione che ne dà il club sardo, circa dieci milioni di euro giudicati eccessivi dal Toro".