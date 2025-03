La Stampa: “Maripan, così il Toro ha svoltato con la nuova difesa”

Le notizie sul mondo granata dei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari argomenti trattati ha posto il focus su Maripan. A seguire le parole del quotidiano: "Lascia volentieri la vetrina ai compagni e adesso a anche la maglia, vedi quella indossata da Casadei per fare l'intervista in tv a Monza al termine della sfida di domenica, ma Guillermo Maripan è fatto così. Parla poco, si fa sentire, tanto in campo quanto nello spogliatoio..."