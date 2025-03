La Stampa: “Maripan e quei video intimi: ‘Non c’è nessuna denuncia’”

in Cile dalla ex fidanzata e influencer Carmen Castillo. L'entourage del giocatore ha fatto sapere che "Non c’è nessuna denuncia e Guillermo è sereno". "Attualmente non c’è neanche una querela per capirne i contorni della situazione. Il Toro aspetta di riavere Maripan al Filadelfia per capire meglio il caso: il cileno sarà uno degli ultimi a rientrare, così come Sanabria, mentre gli allenamenti riprenderanno mercoledì mattina con chi è rimasto a Torino durante la sosta e primi nazionali a rientrare" si legge tra le pagine del quotidiano. .