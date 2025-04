La Stampa: “Masina e Karamoh cercano riscatto contro l’Udinese”

Il quotidiano torinese La Stampa dedica un focus alle assenze pesanti nella sfida contro l'Udinese e soprattutto ai loro rimpiazzi. Le assenze di Coco e Lazaro portano Vanoli a dover decidere chi schierare al loro posto. A riguardo salgono le quotazioni di Masina al posto dell'equatoguineano e di Karamoh al posto dell'austriaco. "L’italo-marocchino vuole farsi notare, dopo un lungo periodo in disparte: non gioca titolare da quattro mesi (Bologna), proprio dalla sfida di andata contro l’Udinese. Il passaggio alla difesa a quattro l’ha penalizzato, con due titolari inamovibili (per Vanoli) come Maripan e Coco, tanto che già a gennaio i rumors di radiomercato l’hanno dato in partenza: ha ancora un anno di contratto. Futuro ancora più incerto per Karamoh, che invece ha sei partite davanti per convincere il Torino a rinnovargli il contratto. Domani può giocare insieme al macedone. Dipende da Vlasic, il terzo dei titolari a dover probabilmente rinunciare ", scrive il quotidiano.