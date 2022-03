La Stampa: “Mercato invernale un flop, ma Pellegri ha una chance”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Finora gli acquisti di mercato del Torino non hanno trovato particolare spazio nella squadra di Ivan Juric. "C'era attesa nei loro confronti - scrive il quotidiano La Stampa -, la più grande semina fatta dal club di Urbano Cairo a gennaio. E l'attesa c'è tuttora, visto che il loro aiuto è stato minimo: nessun gol in 7 partite e 138' giocati tra Ricci, Pellegri e Demba Seck, tutti ragazzi nati nel 2001". E se Ricci è quello che, secondo il quotidiano, si è dimostrato più pronto ad avere un chance nell'immediato potrebbe essere invece Pellegri, che anche a Torino ha dovuto fare i conti con qualche problemino fisico, per fortuna di lieve entità. "La seconda possibilità è dietro l'angolo visto che Sanabria resterà fuori per altre tre settimane e in attacco è rimasto solo Belotti, oltre a Zaza". Potrebbe arrivare quindi con la Salernitana.