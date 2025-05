La Stampa: “Milan pronto a chiudere per Ricci, sarà la sua ultima con il Toro”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa oggi viene riportato anche un aggiornamento sul calciomercato del Torino. Quella di domenica sera in casa contro la Roma molto probabilmente sarà infatti l'ultima partita di Samuele Ricci con la maglia granata. Il regista della Nazionale Italiana è infatti in odore di cessione con il Milan che è pronto a chiudere, secondo il giornale piemontese. I rossoneri sembrano infatti essere in pole sull'Inter nella corsa al numero 28 del Toro che ha rinnovato a inizio anno con la società ma questo non precluderà a un suo addio, esattamente come capitato 3 anni fa con Bremer. La valutazione economica che il Torino fa del cartellino di Ricci è di 35/40 milioni di euro che il Milan potrebbe investire dopo la cessione di Reijnders, attenzionato dal Manchester City.